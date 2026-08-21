Ayy Lmao מחיר היום

מחיר Ayy Lmao (AYYLIEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AYYLIEN ל USD הוא $ 0 לכל AYYLIEN.

Ayy Lmao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 72,587, עם היצע במחזור של 420.69B AYYLIEN. ב‑24 השעות האחרונות, AYYLIEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AYYLIEN נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +34.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ayy Lmao (AYYLIEN) מידע שוק

שווי שוק $ 72.59K$ 72.59K $ 72.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.59K$ 72.59K $ 72.59K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ayy Lmao הוא $ 72.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AYYLIEN הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.59K.