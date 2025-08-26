Axoria (AX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00579212$ 0.00579212 $ 0.00579212 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.40% שינוי מחיר (7D) +3.25% שינוי מחיר (7D) +3.25%

Axoria (AX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00579212, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Axoria (AX) מידע שוק

שווי שוק $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Axoria הוא $ 42.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.56K.