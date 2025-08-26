עוד על AXGT

AXGT מידע על מחיר

AXGT מסמך לבן

AXGT אתר רשמי

AXGT טוקניומיקה

AXGT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AxonDAO Governance Token סֵמֶל

AxonDAO Governance Token מחיר (AXGT)

לא רשום

1 AXGT ל USDמחיר חי:

$0.050994
$0.050994$0.050994
-16.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AxonDAO Governance Token (AXGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:16 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04846277
$ 0.04846277$ 0.04846277
24 שעות נמוך
$ 0.061322
$ 0.061322$ 0.061322
גבוה 24 שעות

$ 0.04846277
$ 0.04846277$ 0.04846277

$ 0.061322
$ 0.061322$ 0.061322

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

$ 0.03650915
$ 0.03650915$ 0.03650915

-5.53%

-18.12%

-22.11%

-22.11%

AxonDAO Governance Token (AXGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050144. במהלך 24 השעות האחרונות, AXGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04846277 לבין שיא של $ 0.061322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.971095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03650915.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXGT השתנה ב -5.53% במהלך השעה האחרונה, -18.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AxonDAO Governance Token (AXGT) מידע שוק

$ 23.31M
$ 23.31M$ 23.31M

--
----

$ 50.14M
$ 50.14M$ 50.14M

464.80M
464.80M 464.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AxonDAO Governance Token הוא $ 23.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXGT הוא 464.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.14M.

AxonDAO Governance Token (AXGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AxonDAO Governance Tokenל USDהיה $ -0.01110159802793784.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAxonDAO Governance Token ל USDהיה . $ -0.0245291811.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAxonDAO Governance Token ל USDהיה $ -0.0142550366.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AxonDAO Governance Tokenל USDהיה $ -0.04670065420376114.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01110159802793784-18.12%
30 ימים$ -0.0245291811-48.91%
60 ימים$ -0.0142550366-28.42%
90 ימים$ -0.04670065420376114-48.22%

מה זהAxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AxonDAO Governance Token (AXGT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

AxonDAO Governance Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AxonDAO Governance Token (AXGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AxonDAO Governance Token (AXGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AxonDAO Governance Token.

בדוק את AxonDAO Governance Token תחזית המחיר עכשיו‏!

AXGT למטבעות מקומיים

AxonDAO Governance Token (AXGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AxonDAO Governance Token (AXGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AXGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AxonDAO Governance Token (AXGT)

כמה שווה AxonDAO Governance Token (AXGT) היום?
החי AXGTהמחיר ב USD הוא 0.050144 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AXGT ל USD?
המחיר הנוכחי של AXGT ל USD הוא $ 0.050144. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AxonDAO Governance Token?
שווי השוק של AXGT הוא $ 23.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AXGT?
ההיצע במחזור של AXGT הוא 464.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AXGT?
‏‏AXGT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.971095 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AXGT?
AXGT ‏‏רשם מחירATL של 0.03650915 USD.
מהו נפח המסחר של AXGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AXGT הוא -- USD.
האם AXGT יעלה השנה?
AXGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AXGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:16 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.