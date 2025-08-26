AxonDAO Governance Token (AXGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04846277 גבוה 24 שעות $ 0.061322 שיא כל הזמנים $ 0.971095 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03650915 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.53% שינוי מחיר (1D) -18.12% שינוי מחיר (7D) -22.11%

AxonDAO Governance Token (AXGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050144. במהלך 24 השעות האחרונות, AXGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04846277 לבין שיא של $ 0.061322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.971095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03650915.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXGT השתנה ב -5.53% במהלך השעה האחרונה, -18.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AxonDAO Governance Token (AXGT) מידע שוק

שווי שוק $ 23.31M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.14M אספקת מחזור 464.80M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AxonDAO Governance Token הוא $ 23.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXGT הוא 464.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.14M.