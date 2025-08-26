Awkward Look Monkey Club (ALMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) +0.90% שינוי מחיר (7D) -14.98% שינוי מחיר (7D) -14.98%

Awkward Look Monkey Club (ALMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALMC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, +0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) מידע שוק

שווי שוק $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K אספקת מחזור 970.29M 970.29M 970.29M אספקה כוללת 970,293,505.85 970,293,505.85 970,293,505.85

שווי השוק הנוכחי של Awkward Look Monkey Club הוא $ 16.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALMC הוא 970.29M, עם היצע כולל של 970293505.85. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.58K.