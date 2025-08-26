עוד על ALMC

ALMC מידע על מחיר

ALMC אתר רשמי

ALMC טוקניומיקה

ALMC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Awkward Look Monkey Club סֵמֶל

Awkward Look Monkey Club מחיר (ALMC)

לא רשום

1 ALMC ל USDמחיר חי:

--
----
+0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Awkward Look Monkey Club (ALMC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:47:57 (UTC+8)

Awkward Look Monkey Club (ALMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+0.90%

-14.98%

-14.98%

Awkward Look Monkey Club (ALMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALMC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, +0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) מידע שוק

$ 16.58K
$ 16.58K$ 16.58K

--
----

$ 16.58K
$ 16.58K$ 16.58K

970.29M
970.29M 970.29M

970,293,505.85
970,293,505.85 970,293,505.85

שווי השוק הנוכחי של Awkward Look Monkey Club הוא $ 16.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALMC הוא 970.29M, עם היצע כולל של 970293505.85. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.58K.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Awkward Look Monkey Clubל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAwkward Look Monkey Club ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAwkward Look Monkey Club ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Awkward Look Monkey Clubל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.90%
30 ימים$ 0-16.88%
60 ימים$ 0-7.06%
90 ימים$ 0--

מה זהAwkward Look Monkey Club (ALMC)

Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Awkward Look Monkey Club (ALMC) משאב

האתר הרשמי

Awkward Look Monkey Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Awkward Look Monkey Club (ALMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Awkward Look Monkey Club (ALMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Awkward Look Monkey Club.

בדוק את Awkward Look Monkey Club תחזית המחיר עכשיו‏!

ALMC למטבעות מקומיים

Awkward Look Monkey Club (ALMC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Awkward Look Monkey Club (ALMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Awkward Look Monkey Club (ALMC)

כמה שווה Awkward Look Monkey Club (ALMC) היום?
החי ALMCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALMC ל USD?
המחיר הנוכחי של ALMC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Awkward Look Monkey Club?
שווי השוק של ALMC הוא $ 16.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALMC?
ההיצע במחזור של ALMC הוא 970.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALMC?
‏‏ALMC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALMC?
ALMC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALMC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALMC הוא -- USD.
האם ALMC יעלה השנה?
ALMC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALMC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:47:57 (UTC+8)

Awkward Look Monkey Club (ALMC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.