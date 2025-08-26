עוד על AWX

AwesomeX מחיר (AWX)

1 AWX ל USDמחיר חי:

-2.80%1D
AwesomeX (AWX) טבלת מחירים חיה
AwesomeX (AWX) מידע על מחיר (USD)

AwesomeX (AWX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AWX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AWXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AWX השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AwesomeX (AWX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AwesomeX הוא $ 83.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWX הוא 1.56T, עם היצע כולל של 1562341412704.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.90K.

AwesomeX (AWX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AwesomeXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAwesomeX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAwesomeX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AwesomeXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.83%
30 ימים$ 0+9.18%
60 ימים$ 0+51.37%
90 ימים$ 0--

מה זהAwesomeX (AWX)

What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks

AwesomeX (AWX) משאב

AwesomeXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AwesomeX (AWX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AwesomeX (AWX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AwesomeX.

בדוק את AwesomeX תחזית המחיר עכשיו‏!

AWX למטבעות מקומיים

AwesomeX (AWX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AwesomeX (AWX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AWX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AwesomeX (AWX)

כמה שווה AwesomeX (AWX) היום?
החי AWXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AWX ל USD?
המחיר הנוכחי של AWX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AwesomeX?
שווי השוק של AWX הוא $ 83.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AWX?
ההיצע במחזור של AWX הוא 1.56T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AWX?
‏‏AWX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AWX?
AWX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AWX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AWX הוא -- USD.
האם AWX יעלה השנה?
AWX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AWX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
