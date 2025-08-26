עוד על AFK

AFK מידע על מחיר

AFK אתר רשמי

AFK טוקניומיקה

AFK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Away From Keyboard סֵמֶל

Away From Keyboard מחיר (AFK)

לא רשום

1 AFK ל USDמחיר חי:

$0.00018142
$0.00018142$0.00018142
-10.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Away From Keyboard (AFK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:22:11 (UTC+8)

Away From Keyboard (AFK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-10.09%

+4.69%

+4.69%

Away From Keyboard (AFK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AFK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFK השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -10.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Away From Keyboard (AFK) מידע שוק

$ 134.85K
$ 134.85K$ 134.85K

--
----

$ 134.85K
$ 134.85K$ 134.85K

745.69M
745.69M 745.69M

745,687,924.656085
745,687,924.656085 745,687,924.656085

שווי השוק הנוכחי של Away From Keyboard הוא $ 134.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFK הוא 745.69M, עם היצע כולל של 745687924.656085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.85K.

Away From Keyboard (AFK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Away From Keyboardל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAway From Keyboard ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAway From Keyboard ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Away From Keyboardל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.09%
30 ימים$ 0-3.92%
60 ימים$ 0+67.48%
90 ימים$ 0--

מה זהAway From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Away From Keyboard (AFK) משאב

האתר הרשמי

Away From Keyboardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Away From Keyboard (AFK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Away From Keyboard (AFK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Away From Keyboard.

בדוק את Away From Keyboard תחזית המחיר עכשיו‏!

AFK למטבעות מקומיים

Away From Keyboard (AFK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Away From Keyboard (AFK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AFK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Away From Keyboard (AFK)

כמה שווה Away From Keyboard (AFK) היום?
החי AFKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AFK ל USD?
המחיר הנוכחי של AFK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Away From Keyboard?
שווי השוק של AFK הוא $ 134.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AFK?
ההיצע במחזור של AFK הוא 745.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AFK?
‏‏AFK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AFK?
AFK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AFK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AFK הוא -- USD.
האם AFK יעלה השנה?
AFK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AFK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:22:11 (UTC+8)

Away From Keyboard (AFK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.