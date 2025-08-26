Avocato (ATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00373376 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.22% שינוי מחיר (1D) -9.41% שינוי מחיר (7D) +3.90%

Avocato (ATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00373376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATO השתנה ב +1.22% במהלך השעה האחרונה, -9.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avocato (ATO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.67K אספקת מחזור 999.76M אספקה כוללת 999,758,046.611474

שווי השוק הנוכחי של Avocato הוא $ 12.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATO הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999758046.611474. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.67K.