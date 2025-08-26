Aver AI (AVER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04592821$ 0.04592821 $ 0.04592821 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007534$ 0.00007534 $ 0.00007534 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Aver AI (AVER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00014315. במהלך 24 השעות האחרונות, AVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04592821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007534.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aver AI (AVER) מידע שוק

שווי שוק $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K אספקת מחזור 97.77M 97.77M 97.77M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aver AI הוא $ 13.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVER הוא 97.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.31K.