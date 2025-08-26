עוד על AVER

AVER מידע על מחיר

AVER מסמך לבן

AVER אתר רשמי

AVER טוקניומיקה

AVER תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aver AI סֵמֶל

Aver AI מחיר (AVER)

לא רשום

1 AVER ל USDמחיר חי:

$0.00014315
$0.00014315$0.00014315
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aver AI (AVER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:07:42 (UTC+8)

Aver AI (AVER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04592821
$ 0.04592821$ 0.04592821

$ 0.00007534
$ 0.00007534$ 0.00007534

--

--

-0.02%

-0.02%

Aver AI (AVER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00014315. במהלך 24 השעות האחרונות, AVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04592821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007534.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aver AI (AVER) מידע שוק

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

--
----

$ 14.31K
$ 14.31K$ 14.31K

97.77M
97.77M 97.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aver AI הוא $ 13.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVER הוא 97.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.31K.

Aver AI (AVER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aver AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAver AI ל USDהיה . $ +0.0000229669.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAver AI ל USDהיה $ +0.0001017032.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aver AIל USDהיה $ -0.00000304472457438402.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000229669+16.04%
60 ימים$ +0.0001017032+71.05%
90 ימים$ -0.00000304472457438402-2.08%

מה זהAver AI (AVER)

Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aver AI (AVER) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Aver AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aver AI (AVER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aver AI (AVER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aver AI.

בדוק את Aver AI תחזית המחיר עכשיו‏!

AVER למטבעות מקומיים

Aver AI (AVER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aver AI (AVER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aver AI (AVER)

כמה שווה Aver AI (AVER) היום?
החי AVERהמחיר ב USD הוא 0.00014315 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVER ל USD?
המחיר הנוכחי של AVER ל USD הוא $ 0.00014315. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aver AI?
שווי השוק של AVER הוא $ 13.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVER?
ההיצע במחזור של AVER הוא 97.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVER?
‏‏AVER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04592821 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVER?
AVER ‏‏רשם מחירATL של 0.00007534 USD.
מהו נפח המסחר של AVER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVER הוא -- USD.
האם AVER יעלה השנה?
AVER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:07:42 (UTC+8)

Aver AI (AVER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.