AVAX HAS NO CHILL מחיר (NOCHILL)
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155689. במהלך 24 השעות האחרונות, NOCHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00149768 לבין שיא של $ 0.00172794, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOCHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03121838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOCHILL השתנה ב +3.87% במהלך השעה האחרונה, -9.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AVAX HAS NO CHILL הוא $ 2.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOCHILL הוא 1.55B, עם היצע כולל של 1550000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.
במהלך היום, השינוי במחיר של AVAX HAS NO CHILLל USDהיה $ -0.00016704673909849.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAVAX HAS NO CHILL ל USDהיה . $ -0.0008952748.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAVAX HAS NO CHILL ל USDהיה $ -0.0009995918.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AVAX HAS NO CHILLל USDהיה $ -0.001789648282582673.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00016704673909849
|-9.68%
|30 ימים
|$ -0.0008952748
|-57.50%
|60 ימים
|$ -0.0009995918
|-64.20%
|90 ימים
|$ -0.001789648282582673
|-53.47%
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
