AVAX HAS NO CHILL סֵמֶל

AVAX HAS NO CHILL מחיר (NOCHILL)

לא רשום

1 NOCHILL ל USDמחיר חי:

$0.00155689
$0.00155689$0.00155689
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) טבלת מחירים חיה
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00149768
$ 0.00149768$ 0.00149768
24 שעות נמוך
$ 0.00172794
$ 0.00172794$ 0.00172794
גבוה 24 שעות

$ 0.00149768
$ 0.00149768$ 0.00149768

$ 0.00172794
$ 0.00172794$ 0.00172794

$ 0.03121838
$ 0.03121838$ 0.03121838

$ 0
$ 0$ 0

+3.87%

-9.68%

-40.45%

-40.45%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155689. במהלך 24 השעות האחרונות, NOCHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00149768 לבין שיא של $ 0.00172794, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOCHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03121838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOCHILL השתנה ב +3.87% במהלך השעה האחרונה, -9.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) מידע שוק

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

--
----

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

1.55B
1.55B 1.55B

1,550,000,000.0
1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AVAX HAS NO CHILL הוא $ 2.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOCHILL הוא 1.55B, עם היצע כולל של 1550000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AVAX HAS NO CHILLל USDהיה $ -0.00016704673909849.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAVAX HAS NO CHILL ל USDהיה . $ -0.0008952748.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAVAX HAS NO CHILL ל USDהיה $ -0.0009995918.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AVAX HAS NO CHILLל USDהיה $ -0.001789648282582673.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016704673909849-9.68%
30 ימים$ -0.0008952748-57.50%
60 ימים$ -0.0009995918-64.20%
90 ימים$ -0.001789648282582673-53.47%

מה זהAVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) משאב

האתר הרשמי

AVAX HAS NO CHILLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AVAX HAS NO CHILL.

בדוק את AVAX HAS NO CHILL תחזית המחיר עכשיו‏!

NOCHILL למטבעות מקומיים

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOCHILL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

כמה שווה AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) היום?
החי NOCHILLהמחיר ב USD הוא 0.00155689 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOCHILL ל USD?
המחיר הנוכחי של NOCHILL ל USD הוא $ 0.00155689. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AVAX HAS NO CHILL?
שווי השוק של NOCHILL הוא $ 2.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOCHILL?
ההיצע במחזור של NOCHILL הוא 1.55B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOCHILL?
‏‏NOCHILL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03121838 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOCHILL?
NOCHILL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NOCHILL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOCHILL הוא -- USD.
האם NOCHILL יעלה השנה?
NOCHILL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOCHILL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

