AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00149768 $ 0.00149768 $ 0.00149768 24 שעות נמוך $ 0.00172794 $ 0.00172794 $ 0.00172794 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00149768$ 0.00149768 $ 0.00149768 גבוה 24 שעות $ 0.00172794$ 0.00172794 $ 0.00172794 שיא כל הזמנים $ 0.03121838$ 0.03121838 $ 0.03121838 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.87% שינוי מחיר (1D) -9.68% שינוי מחיר (7D) -40.45% שינוי מחיר (7D) -40.45%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155689. במהלך 24 השעות האחרונות, NOCHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00149768 לבין שיא של $ 0.00172794, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOCHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03121838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOCHILL השתנה ב +3.87% במהלך השעה האחרונה, -9.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M אספקת מחזור 1.55B 1.55B 1.55B אספקה כוללת 1,550,000,000.0 1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AVAX HAS NO CHILL הוא $ 2.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOCHILL הוא 1.55B, עם היצע כולל של 1550000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.