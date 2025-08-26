Avatly (AVATLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.083384 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Avatly (AVATLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00138794. במהלך 24 השעות האחרונות, AVATLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVATLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.083384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVATLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avatly (AVATLY) מידע שוק

שווי שוק $ 90.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.01K אספקת מחזור 64.93M אספקה כוללת 74,934,771.0

שווי השוק הנוכחי של Avatly הוא $ 90.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVATLY הוא 64.93M, עם היצע כולל של 74934771.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.01K.