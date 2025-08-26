Avarik Saga מחיר (AVRK)
Avarik Saga (AVRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00177845. במהלך 24 השעות האחרונות, AVRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00176548 לבין שיא של $ 0.00198714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.173248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00176548.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Avarik Saga הוא $ 335.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVRK הוא 188.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 889.23K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Avarik Sagaל USDהיה $ -0.000161427084437022.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvarik Saga ל USDהיה . $ -0.0003747338.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvarik Saga ל USDהיה $ -0.0005964606.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Avarik Sagaל USDהיה $ -0.00262922900239691.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000161427084437022
|-8.32%
|30 ימים
|$ -0.0003747338
|-21.07%
|60 ימים
|$ -0.0005964606
|-33.53%
|90 ימים
|$ -0.00262922900239691
|-59.65%
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
