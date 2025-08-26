עוד על AVRK

Avarik Saga סֵמֶל

Avarik Saga מחיר (AVRK)

לא רשום

1 AVRK ל USDמחיר חי:

$0.00177845
$0.00177845$0.00177845
-8.30%1D
mexc
USD
Avarik Saga (AVRK) טבלת מחירים חיה
Avarik Saga (AVRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00176548
$ 0.00176548$ 0.00176548
24 שעות נמוך
$ 0.00198714
$ 0.00198714$ 0.00198714
גבוה 24 שעות

$ 0.00176548
$ 0.00176548$ 0.00176548

$ 0.00198714
$ 0.00198714$ 0.00198714

$ 0.173248
$ 0.173248$ 0.173248

$ 0.00176548
$ 0.00176548$ 0.00176548

--

-8.32%

-6.26%

-6.26%

Avarik Saga (AVRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00177845. במהלך 24 השעות האחרונות, AVRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00176548 לבין שיא של $ 0.00198714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.173248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00176548.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avarik Saga (AVRK) מידע שוק

$ 335.58K
$ 335.58K$ 335.58K

--
----

$ 889.23K
$ 889.23K$ 889.23K

188.69M
188.69M 188.69M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Avarik Saga הוא $ 335.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVRK הוא 188.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 889.23K.

Avarik Saga (AVRK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Avarik Sagaל USDהיה $ -0.000161427084437022.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvarik Saga ל USDהיה . $ -0.0003747338.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvarik Saga ל USDהיה $ -0.0005964606.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Avarik Sagaל USDהיה $ -0.00262922900239691.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000161427084437022-8.32%
30 ימים$ -0.0003747338-21.07%
60 ימים$ -0.0005964606-33.53%
90 ימים$ -0.00262922900239691-59.65%

מה זהAvarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

Avarik Saga (AVRK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Avarik Sagaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Avarik Saga (AVRK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Avarik Saga (AVRK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Avarik Saga.

בדוק את Avarik Saga תחזית המחיר עכשיו‏!

AVRK למטבעות מקומיים

Avarik Saga (AVRK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Avarik Saga (AVRK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVRK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Avarik Saga (AVRK)

כמה שווה Avarik Saga (AVRK) היום?
החי AVRKהמחיר ב USD הוא 0.00177845 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVRK ל USD?
המחיר הנוכחי של AVRK ל USD הוא $ 0.00177845. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Avarik Saga?
שווי השוק של AVRK הוא $ 335.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVRK?
ההיצע במחזור של AVRK הוא 188.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVRK?
‏‏AVRK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.173248 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVRK?
AVRK ‏‏רשם מחירATL של 0.00176548 USD.
מהו נפח המסחר של AVRK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVRK הוא -- USD.
האם AVRK יעלה השנה?
AVRK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVRK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Avarik Saga (AVRK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.