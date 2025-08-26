Avarik Saga (AVRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00176548 $ 0.00176548 $ 0.00176548 24 שעות נמוך $ 0.00198714 $ 0.00198714 $ 0.00198714 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00176548$ 0.00176548 $ 0.00176548 גבוה 24 שעות $ 0.00198714$ 0.00198714 $ 0.00198714 שיא כל הזמנים $ 0.173248$ 0.173248 $ 0.173248 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00176548$ 0.00176548 $ 0.00176548 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.32% שינוי מחיר (7D) -6.26% שינוי מחיר (7D) -6.26%

Avarik Saga (AVRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00177845. במהלך 24 השעות האחרונות, AVRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00176548 לבין שיא של $ 0.00198714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.173248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00176548.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avarik Saga (AVRK) מידע שוק

שווי שוק $ 335.58K$ 335.58K $ 335.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 889.23K$ 889.23K $ 889.23K אספקת מחזור 188.69M 188.69M 188.69M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Avarik Saga הוא $ 335.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVRK הוא 188.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 889.23K.