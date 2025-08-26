Avant Staked USD (SAVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 24 שעות נמוך $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 גבוה 24 שעות $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 שיא כל הזמנים $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 המחיר הנמוך ביותר $ 0.937701$ 0.937701 $ 0.937701 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.08% שינוי מחיר (7D) -0.67% שינוי מחיר (7D) -0.67%

Avant Staked USD (SAVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.07. במהלך 24 השעות האחרונות, SAVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.061 לבין שיא של $ 1.082, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.092, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.937701.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAVUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avant Staked USD (SAVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 90.48M$ 90.48M $ 90.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.48M$ 90.48M $ 90.48M אספקת מחזור 84.59M 84.59M 84.59M אספקה כוללת 84,587,769.47353102 84,587,769.47353102 84,587,769.47353102

שווי השוק הנוכחי של Avant Staked USD הוא $ 90.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAVUSD הוא 84.59M, עם היצע כולל של 84587769.47353102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.48M.