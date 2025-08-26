עוד על SAVUSD

Avant Staked USD סֵמֶל

Avant Staked USD מחיר (SAVUSD)

לא רשום

1 SAVUSD ל USDמחיר חי:

$1.07
$1.07$1.07
-0.20%1D
Avant Staked USD (SAVUSD) טבלת מחירים חיה
Avant Staked USD (SAVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.061
24 שעות נמוך
$ 1.082
גבוה 24 שעות

$ 1.061
$ 1.082
$ 1.092
$ 0.937701
-0.00%

+0.08%

-0.67%

-0.67%

Avant Staked USD (SAVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.07. במהלך 24 השעות האחרונות, SAVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.061 לבין שיא של $ 1.082, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.092, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.937701.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAVUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avant Staked USD (SAVUSD) מידע שוק

$ 90.48M
--
$ 90.48M
84.59M
84,587,769.47353102
שווי השוק הנוכחי של Avant Staked USD הוא $ 90.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAVUSD הוא 84.59M, עם היצע כולל של 84587769.47353102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.48M.

Avant Staked USD (SAVUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Avant Staked USDל USDהיה $ +0.00080911.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvant Staked USD ל USDהיה . $ +0.0116289740.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvant Staked USD ל USDהיה $ +0.0224670040.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Avant Staked USDל USDהיה $ +0.030736610657738.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00080911+0.08%
30 ימים$ +0.0116289740+1.09%
60 ימים$ +0.0224670040+2.10%
90 ימים$ +0.030736610657738+2.96%

מה זהAvant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Avant Staked USD (SAVUSD) משאב

האתר הרשמי

Avant Staked USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Avant Staked USD (SAVUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Avant Staked USD (SAVUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Avant Staked USD.

בדוק את Avant Staked USD תחזית המחיר עכשיו‏!

SAVUSD למטבעות מקומיים

Avant Staked USD (SAVUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Avant Staked USD (SAVUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAVUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Avant Staked USD (SAVUSD)

כמה שווה Avant Staked USD (SAVUSD) היום?
החי SAVUSDהמחיר ב USD הוא 1.07 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAVUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SAVUSD ל USD הוא $ 1.07. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Avant Staked USD?
שווי השוק של SAVUSD הוא $ 90.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAVUSD?
ההיצע במחזור של SAVUSD הוא 84.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAVUSD?
‏‏SAVUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.092 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAVUSD?
SAVUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.937701 USD.
מהו נפח המסחר של SAVUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAVUSD הוא -- USD.
האם SAVUSD יעלה השנה?
SAVUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAVUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
