Autolayer (LAY3R) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01159123 $ 0.01159123 $ 0.01159123 24 שעות נמוך $ 0.01319783 $ 0.01319783 $ 0.01319783 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01159123$ 0.01159123 $ 0.01159123 גבוה 24 שעות $ 0.01319783$ 0.01319783 $ 0.01319783 שיא כל הזמנים $ 0.502262$ 0.502262 $ 0.502262 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00330797$ 0.00330797 $ 0.00330797 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -4.65% שינוי מחיר (7D) -7.69% שינוי מחיר (7D) -7.69%

Autolayer (LAY3R) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01159292. במהלך 24 השעות האחרונות, LAY3R נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01159123 לבין שיא של $ 0.01319783, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAY3Rהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.502262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00330797.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAY3R השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -4.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autolayer (LAY3R) מידע שוק

שווי שוק $ 154.59K$ 154.59K $ 154.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 339.67K$ 339.67K $ 339.67K אספקת מחזור 13.33M 13.33M 13.33M אספקה כוללת 29,300,000.0 29,300,000.0 29,300,000.0

שווי השוק הנוכחי של Autolayer הוא $ 154.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAY3R הוא 13.33M, עם היצע כולל של 29300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 339.67K.