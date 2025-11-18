AutoAir AI מחיר היום

מחיר AutoAir AI (AAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00146268, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AAI ל USD הוא $ 0.00146268 לכל AAI.

AutoAir AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,634, עם היצע במחזור של 33.25M AAI. ב‑24 השעות האחרונות, AAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.333577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AAI נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AutoAir AI (AAI) מידע שוק

שווי שוק $ 48.63K$ 48.63K $ 48.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.27K$ 146.27K $ 146.27K אספקת מחזור 33.25M 33.25M 33.25M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AutoAir AI הוא $ 48.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAI הוא 33.25M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.27K.