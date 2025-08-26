autista cat (AUTISTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

autista cat (AUTISTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AUTISTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUTISTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUTISTA השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

autista cat (AUTISTA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K אספקת מחזור 998.70M 998.70M 998.70M אספקה כוללת 998,704,889.588516 998,704,889.588516 998,704,889.588516

שווי השוק הנוכחי של autista cat הוא $ 20.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTISTA הוא 998.70M, עם היצע כולל של 998704889.588516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.15K.