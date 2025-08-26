עוד על AUTISTA

AUTISTA מידע על מחיר

AUTISTA אתר רשמי

AUTISTA טוקניומיקה

AUTISTA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

autista cat סֵמֶל

autista cat מחיר (AUTISTA)

לא רשום

1 AUTISTA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
autista cat (AUTISTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:47:22 (UTC+8)

autista cat (AUTISTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-5.03%

-0.80%

-0.80%

autista cat (AUTISTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AUTISTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUTISTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUTISTA השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

autista cat (AUTISTA) מידע שוק

$ 20.15K
$ 20.15K$ 20.15K

--
----

$ 20.15K
$ 20.15K$ 20.15K

998.70M
998.70M 998.70M

998,704,889.588516
998,704,889.588516 998,704,889.588516

שווי השוק הנוכחי של autista cat הוא $ 20.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTISTA הוא 998.70M, עם היצע כולל של 998704889.588516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.15K.

autista cat (AUTISTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של autista catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלautista cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלautista cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של autista catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.03%
30 ימים$ 0-3.34%
60 ימים$ 0+12.84%
90 ימים$ 0--

מה זהautista cat (AUTISTA)

$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

autista cat (AUTISTA) משאב

האתר הרשמי

autista catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה autista cat (AUTISTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות autista cat (AUTISTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור autista cat.

בדוק את autista cat תחזית המחיר עכשיו‏!

AUTISTA למטבעות מקומיים

autista cat (AUTISTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של autista cat (AUTISTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AUTISTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על autista cat (AUTISTA)

כמה שווה autista cat (AUTISTA) היום?
החי AUTISTAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AUTISTA ל USD?
המחיר הנוכחי של AUTISTA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של autista cat?
שווי השוק של AUTISTA הוא $ 20.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AUTISTA?
ההיצע במחזור של AUTISTA הוא 998.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AUTISTA?
‏‏AUTISTA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AUTISTA?
AUTISTA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AUTISTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AUTISTA הוא -- USD.
האם AUTISTA יעלה השנה?
AUTISTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AUTISTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:47:22 (UTC+8)

autista cat (AUTISTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.