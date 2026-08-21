Autism Coin מחיר היום

מחיר Autism Coin (AUTISM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUTISM ל USD הוא $ 0 לכל AUTISM.

Autism Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,237.67, עם היצע במחזור של 999.71M AUTISM. ב‑24 השעות האחרונות, AUTISM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00435551, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AUTISM נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +19.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Autism Coin (AUTISM) מידע שוק

שווי שוק $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,713,805.864319 999,713,805.864319 999,713,805.864319

שווי השוק הנוכחי של Autism Coin הוא $ 19.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTISM הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999713805.864319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.24K.