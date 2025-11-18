Australian Digital Dollar מחיר היום

מחיר Australian Digital Dollar (AUDD) בזמן אמת היום הוא $ 0.64602, עם שינוי של 0.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUDD ל USD הוא $ 0.64602 לכל AUDD.

Australian Digital Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,921,394, עם היצע במחזור של 6.07M AUDD. ב‑24 השעות האחרונות, AUDD סחר בין $ 0.643686 (נמוך) ל $ 0.652061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.87, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.36464.

ביצועים לטווח קצר, AUDD נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -0.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Australian Digital Dollar (AUDD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M אספקת מחזור 6.07M 6.07M 6.07M אספקה כוללת 6,072,946.454638 6,072,946.454638 6,072,946.454638

