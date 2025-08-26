Austin Capitals (AUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 המחיר הנמוך ביותר $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Austin Capitals (AUX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.5. במהלך 24 השעות האחרונות, AUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.001.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Austin Capitals (AUX) מידע שוק

שווי שוק $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M אספקת מחזור 9.79M 9.79M 9.79M אספקה כוללת 9,786,000.0 9,786,000.0 9,786,000.0

שווי השוק הנוכחי של Austin Capitals הוא $ 14.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUX הוא 9.79M, עם היצע כולל של 9786000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.68M.