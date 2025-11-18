AURO Finance מחיר היום

מחיר AURO Finance (AURO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00120258, עם שינוי של 2.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AURO ל USD הוא $ 0.00120258 לכל AURO.

AURO Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 132,996, עם היצע במחזור של 110.38M AURO. ב‑24 השעות האחרונות, AURO סחר בין $ 0.00114555 (נמוך) ל $ 0.00124511 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00737474, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00112612.

ביצועים לטווח קצר, AURO נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -14.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AURO Finance (AURO) מידע שוק

שווי שוק $ 133.00K$ 133.00K $ 133.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 665.69K$ 665.69K $ 665.69K אספקת מחזור 110.38M 110.38M 110.38M אספקה כוללת 552,477,573.7073317 552,477,573.7073317 552,477,573.7073317

שווי השוק הנוכחי של AURO Finance הוא $ 133.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURO הוא 110.38M, עם היצע כולל של 552477573.7073317. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 665.69K.