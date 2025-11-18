Aurk AI מחיר היום

מחיר Aurk AI (AURK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AURK ל USD הוא -- לכל AURK.

Aurk AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,713, עם היצע במחזור של 73.47M AURK. ב‑24 השעות האחרונות, AURK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.147918, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AURK נע ב -0.71% בשעה האחרונה ו -19.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aurk AI (AURK) מידע שוק

שווי שוק $ 40.71K$ 40.71K $ 40.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K אספקת מחזור 73.47M 73.47M 73.47M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aurk AI הוא $ 40.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURK הוא 73.47M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.42K.