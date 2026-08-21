Aura Finance מחיר היום

מחיר Aura Finance (AURA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02059597, עם שינוי של 9.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AURA ל USD הוא $ 0.02059597 לכל AURA.

Aura Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,484,401, עם היצע במחזור של 72.14M AURA. ב‑24 השעות האחרונות, AURA סחר בין $ 0.01542899 (נמוך) ל $ 0.0208239 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0073379.

ביצועים לטווח קצר, AURA נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +8.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 259.11.

Aura Finance (AURA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) $ 259.11$ 259.11 $ 259.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M אספקת מחזור 72.14M 72.14M 72.14M אספקה כוללת 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

שווי השוק הנוכחי של Aura Finance הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 259.11. ההיצע במחזור של AURA הוא 72.14M, עם היצע כולל של 86413430.8627383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78M.