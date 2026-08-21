Aura Final Boss מחיר היום

מחיר Aura Final Boss (KIMCHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIMCHI ל USD הוא $ 0 לכל KIMCHI.

Aura Final Boss כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 677,713, עם היצע במחזור של 990.24M KIMCHI. ב‑24 השעות האחרונות, KIMCHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00365152, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIMCHI נע ב -2.74% בשעה האחרונה ו +69.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 118.64K.

Aura Final Boss (KIMCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 677.71K$ 677.71K $ 677.71K נפח (24 שעות) $ 118.64K$ 118.64K $ 118.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 677.71K$ 677.71K $ 677.71K אספקת מחזור 990.24M 990.24M 990.24M אספקה כוללת 990,241,722.657736 990,241,722.657736 990,241,722.657736

שווי השוק הנוכחי של Aura Final Boss הוא $ 677.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 118.64K. ההיצע במחזור של KIMCHI הוא 990.24M, עם היצע כולל של 990241722.657736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 677.71K.