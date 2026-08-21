Aubrai by Bio מחיר היום

מחיר Aubrai by Bio (AUBRAI) בזמן אמת היום הוא $ 1.42, עם שינוי של 10.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUBRAI ל USD הוא $ 1.42 לכל AUBRAI.

Aubrai by Bio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,035,003, עם היצע במחזור של 1.43M AUBRAI. ב‑24 השעות האחרונות, AUBRAI סחר בין $ 1.29 (נמוך) ל $ 1.53 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 27.72, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.522251.

ביצועים לטווח קצר, AUBRAI נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +25.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.86K.

Aubrai by Bio (AUBRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M נפח (24 שעות) $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M אספקת מחזור 1.43M 1.43M 1.43M אספקה כוללת 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aubrai by Bio הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.86K. ההיצע במחזור של AUBRAI הוא 1.43M, עם היצע כולל של 2000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.