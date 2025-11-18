Atua AI מחיר היום

מחיר Atua AI (TUA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000089, עם שינוי של 1.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TUA ל USD הוא $ 0.0000089 לכל TUA.

Atua AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,505, עם היצע במחזור של 5.00B TUA. ב‑24 השעות האחרונות, TUA סחר בין $ 0.00000873 (נמוך) ל $ 0.0000097 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.001502, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000711.

ביצועים לטווח קצר, TUA נע ב -3.30% בשעה האחרונה ו -15.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Atua AI (TUA) מידע שוק

שווי שוק $ 44.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.51K אספקת מחזור 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0

