attn markets מחיר היום

מחיר attn markets (ATTN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATTN ל USD הוא $ 0 לכל ATTN.

attn markets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,480, עם היצע במחזור של 309.98M ATTN. ב‑24 השעות האחרונות, ATTN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ATTN נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.35K.

attn markets (ATTN) מידע שוק

שווי שוק $ 79.48K$ 79.48K $ 79.48K נפח (24 שעות) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 256.40K$ 256.40K $ 256.40K אספקת מחזור 309.98M 309.98M 309.98M אספקה כוללת 999,980,273.762728 999,980,273.762728 999,980,273.762728

שווי השוק הנוכחי של attn markets הוא $ 79.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.35K. ההיצע במחזור של ATTN הוא 309.98M, עם היצע כולל של 999980273.762728. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 256.40K.