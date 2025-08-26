Atrofarm (ATROFA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.235304$ 0.235304 $ 0.235304 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.30% שינוי מחיר (1D) -3.52% שינוי מחיר (7D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -3.78%

Atrofarm (ATROFA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATROFA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATROFAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.235304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATROFA השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -3.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atrofarm (ATROFA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K אספקת מחזור 265.73M 265.73M 265.73M אספקה כוללת 265,728,687.4253943 265,728,687.4253943 265,728,687.4253943

שווי השוק הנוכחי של Atrofarm הוא $ 5.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATROFA הוא 265.73M, עם היצע כולל של 265728687.4253943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.43K.