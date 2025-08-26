עוד על ATREU

ATREU מידע על מחיר

ATREU אתר רשמי

ATREU טוקניומיקה

ATREU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Atreu סֵמֶל

Atreu מחיר (ATREU)

לא רשום

1 ATREU ל USDמחיר חי:

--
----
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Atreu (ATREU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:47:06 (UTC+8)

Atreu (ATREU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-7.96%

-1.44%

-1.44%

Atreu (ATREU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATREU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATREUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATREU השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -7.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atreu (ATREU) מידע שוק

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

--
----

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

997.08M
997.08M 997.08M

997,083,764.795067
997,083,764.795067 997,083,764.795067

שווי השוק הנוכחי של Atreu הוא $ 6.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATREU הוא 997.08M, עם היצע כולל של 997083764.795067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.68K.

Atreu (ATREU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Atreuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtreu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtreu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Atreuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.96%
30 ימים$ 0-0.78%
60 ימים$ 0-61.04%
90 ימים$ 0--

מה זהAtreu (ATREU)

Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it’s a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight. The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data. 1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Atreu (ATREU) משאב

האתר הרשמי

Atreuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Atreu (ATREU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Atreu (ATREU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Atreu.

בדוק את Atreu תחזית המחיר עכשיו‏!

ATREU למטבעות מקומיים

Atreu (ATREU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Atreu (ATREU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATREU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Atreu (ATREU)

כמה שווה Atreu (ATREU) היום?
החי ATREUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATREU ל USD?
המחיר הנוכחי של ATREU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Atreu?
שווי השוק של ATREU הוא $ 6.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATREU?
ההיצע במחזור של ATREU הוא 997.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATREU?
‏‏ATREU השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATREU?
ATREU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ATREU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATREU הוא -- USD.
האם ATREU יעלה השנה?
ATREU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATREU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:47:06 (UTC+8)

Atreu (ATREU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.