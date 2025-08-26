Atletico Madrid Fan Token (ATM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 שעות נמוך $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 גבוה 24 שעות $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 שיא כל הזמנים $ 58.46$ 58.46 $ 58.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.935011$ 0.935011 $ 0.935011 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.10% שינוי מחיר (1D) -6.96% שינוי מחיר (7D) -11.07% שינוי מחיר (7D) -11.07%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) המחיר בזמן אמת של הוא $1.27. במהלך 24 השעות האחרונות, ATM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.27 לבין שיא של $ 1.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 58.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.935011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATM השתנה ב -2.10% במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) מידע שוק

שווי שוק $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.73M$ 12.73M $ 12.73M אספקת מחזור 6.97M 6.97M 6.97M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Atletico Madrid Fan Token הוא $ 8.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATM הוא 6.97M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.73M.