Atletico Madrid Fan Token סֵמֶל

Atletico Madrid Fan Token מחיר (ATM)

לא רשום

1 ATM ל USDמחיר חי:

$1.27
-6.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Atletico Madrid Fan Token (ATM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:52 (UTC+8)

Atletico Madrid Fan Token (ATM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.27
24 שעות נמוך
$ 1.38
גבוה 24 שעות

$ 1.27
$ 1.38
$ 58.46
$ 0.935011
-2.10%

-6.96%

-11.07%

-11.07%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) המחיר בזמן אמת של הוא $1.27. במהלך 24 השעות האחרונות, ATM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.27 לבין שיא של $ 1.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 58.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.935011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATM השתנה ב -2.10% במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) מידע שוק

$ 8.87M
--
$ 12.73M
6.97M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Atletico Madrid Fan Token הוא $ 8.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATM הוא 6.97M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.73M.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Atletico Madrid Fan Tokenל USDהיה $ -0.095363142267298.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtletico Madrid Fan Token ל USDהיה . $ +0.1565531540.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtletico Madrid Fan Token ל USDהיה $ +0.3791823760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Atletico Madrid Fan Tokenל USDהיה $ +0.0334783894797217.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.095363142267298-6.96%
30 ימים$ +0.1565531540+12.33%
60 ימים$ +0.3791823760+29.86%
90 ימים$ +0.0334783894797217+2.71%

מה זהAtletico Madrid Fan Token (ATM)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) משאב

האתר הרשמי

Atletico Madrid Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Atletico Madrid Fan Token (ATM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Atletico Madrid Fan Token (ATM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Atletico Madrid Fan Token.

בדוק את Atletico Madrid Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ATM למטבעות מקומיים

Atletico Madrid Fan Token (ATM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Atletico Madrid Fan Token (ATM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Atletico Madrid Fan Token (ATM)

כמה שווה Atletico Madrid Fan Token (ATM) היום?
החי ATMהמחיר ב USD הוא 1.27 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATM ל USD?
המחיר הנוכחי של ATM ל USD הוא $ 1.27. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Atletico Madrid Fan Token?
שווי השוק של ATM הוא $ 8.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATM?
ההיצע במחזור של ATM הוא 6.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATM?
‏‏ATM השיג מחיר שיא (ATH) של 58.46 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATM?
ATM ‏‏רשם מחירATL של 0.935011 USD.
מהו נפח המסחר של ATM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATM הוא -- USD.
האם ATM יעלה השנה?
ATM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.