AthenaX9 מחיר היום

מחיר AthenaX9 (AIX9) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIX9 ל USD הוא $ 0 לכל AIX9.

AthenaX9 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,421, עם היצע במחזור של 529.22M AIX9. ב‑24 השעות האחרונות, AIX9 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00499035, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIX9 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AthenaX9 (AIX9) מידע שוק

שווי שוק $ 30.42K$ 30.42K $ 30.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.48K$ 57.48K $ 57.48K אספקת מחזור 529.22M 529.22M 529.22M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AthenaX9 הוא $ 30.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIX9 הוא 529.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.48K.