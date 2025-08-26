ATHCAT (ATHCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00156977$ 0.00156977 $ 0.00156977 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

ATHCAT (ATHCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATHCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATHCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00156977, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATHCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ATHCAT (ATHCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,828,559.296992 999,828,559.296992 999,828,559.296992

שווי השוק הנוכחי של ATHCAT הוא $ 17.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATHCAT הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999828559.296992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.72K.