Asymmetry USDaf סֵמֶל

Asymmetry USDaf מחיר (USDAF)

לא רשום

1 USDAF ל USDמחיר חי:

$0.990513
$0.990513$0.990513
+0.10%1D
USD
Asymmetry USDaf (USDAF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:20:54 (UTC+8)

Asymmetry USDaf (USDAF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.989139
$ 0.989139$ 0.989139
24 שעות נמוך
$ 0.992442
$ 0.992442$ 0.992442
גבוה 24 שעות

$ 0.989139
$ 0.989139$ 0.989139

$ 0.992442
$ 0.992442$ 0.992442

$ 0.999049
$ 0.999049$ 0.999049

$ 0.97967
$ 0.97967$ 0.97967

+0.03%

+0.12%

+0.13%

+0.13%

Asymmetry USDaf (USDAF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.990513. במהלך 24 השעות האחרונות, USDAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.989139 לבין שיא של $ 0.992442, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.999049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.97967.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDAF השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Asymmetry USDaf (USDAF) מידע שוק

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

--
----

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

10.97M
10.97M 10.97M

10,965,546.45065643
10,965,546.45065643 10,965,546.45065643

שווי השוק הנוכחי של Asymmetry USDaf הוא $ 10.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDAF הוא 10.97M, עם היצע כולל של 10965546.45065643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.86M.

Asymmetry USDaf (USDAF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Asymmetry USDafל USDהיה $ +0.00120575.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAsymmetry USDaf ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAsymmetry USDaf ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Asymmetry USDafל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00120575+0.12%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהAsymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

Asymmetry USDaf (USDAF) משאב

האתר הרשמי

Asymmetry USDafתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Asymmetry USDaf (USDAF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Asymmetry USDaf (USDAF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Asymmetry USDaf.

בדוק את Asymmetry USDaf תחזית המחיר עכשיו‏!

USDAF למטבעות מקומיים

Asymmetry USDaf (USDAF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Asymmetry USDaf (USDAF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDAF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Asymmetry USDaf (USDAF)

כמה שווה Asymmetry USDaf (USDAF) היום?
החי USDAFהמחיר ב USD הוא 0.990513 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDAF ל USD?
המחיר הנוכחי של USDAF ל USD הוא $ 0.990513. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Asymmetry USDaf?
שווי השוק של USDAF הוא $ 10.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDAF?
ההיצע במחזור של USDAF הוא 10.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDAF?
‏‏USDAF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.999049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDAF?
USDAF ‏‏רשם מחירATL של 0.97967 USD.
מהו נפח המסחר של USDAF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDAF הוא -- USD.
האם USDAF יעלה השנה?
USDAF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDAF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:20:54 (UTC+8)

