Asymmetry Finance (ASF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.765006 $ 0.765006 $ 0.765006 24 שעות נמוך $ 0.983364 $ 0.983364 $ 0.983364 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.765006$ 0.765006 $ 0.765006 גבוה 24 שעות $ 0.983364$ 0.983364 $ 0.983364 שיא כל הזמנים $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.339337$ 0.339337 $ 0.339337 שינוי מחיר (שעה אחת) -7.25% שינוי מחיר (1D) -24.08% שינוי מחיר (7D) -40.28% שינוי מחיר (7D) -40.28%

Asymmetry Finance (ASF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.743884. במהלך 24 השעות האחרונות, ASF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.765006 לבין שיא של $ 0.983364, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.339337.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASF השתנה ב -7.25% במהלך השעה האחרונה, -24.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Asymmetry Finance (ASF) מידע שוק

שווי שוק $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.94M$ 37.94M $ 37.94M אספקת מחזור 11.46M 11.46M 11.46M אספקה כוללת 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001

שווי השוק הנוכחי של Asymmetry Finance הוא $ 8.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASF הוא 11.46M, עם היצע כולל של 51000000.00000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.94M.