Asymmetry Finance סֵמֶל

Asymmetry Finance מחיר (ASF)

1 ASF ל USDמחיר חי:

$0.74388
$0.74388
-24.00%1D
Asymmetry Finance (ASF) טבלת מחירים חיה
Asymmetry Finance (ASF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-7.25%

-24.08%

-40.28%

-40.28%

Asymmetry Finance (ASF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.743884. במהלך 24 השעות האחרונות, ASF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.765006 לבין שיא של $ 0.983364, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.339337.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASF השתנה ב -7.25% במהלך השעה האחרונה, -24.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Asymmetry Finance (ASF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Asymmetry Finance הוא $ 8.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASF הוא 11.46M, עם היצע כולל של 51000000.00000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.94M.

Asymmetry Finance (ASF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Asymmetry Financeל USDהיה $ -0.2359488288669314.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAsymmetry Finance ל USDהיה . $ -0.3236756073.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAsymmetry Finance ל USDהיה $ -0.1222640303.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Asymmetry Financeל USDהיה $ -1.8813820109874038.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.2359488288669314-24.08%
30 ימים$ -0.3236756073-43.51%
60 ימים$ -0.1222640303-16.43%
90 ימים$ -1.8813820109874038-71.66%

מה זהAsymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

Asymmetry Finance (ASF) משאב

האתר הרשמי

Asymmetry Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Asymmetry Finance (ASF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Asymmetry Finance (ASF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Asymmetry Finance.

בדוק את Asymmetry Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

ASF למטבעות מקומיים

Asymmetry Finance (ASF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Asymmetry Finance (ASF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Asymmetry Finance (ASF)

כמה שווה Asymmetry Finance (ASF) היום?
החי ASFהמחיר ב USD הוא 0.743884 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASF ל USD?
המחיר הנוכחי של ASF ל USD הוא $ 0.743884. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Asymmetry Finance?
שווי השוק של ASF הוא $ 8.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASF?
ההיצע במחזור של ASF הוא 11.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASF?
‏‏ASF השיג מחיר שיא (ATH) של 4.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASF?
ASF ‏‏רשם מחירATL של 0.339337 USD.
מהו נפח המסחר של ASF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASF הוא -- USD.
האם ASF יעלה השנה?
ASF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.