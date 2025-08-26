עוד על AXV

Astrovault סֵמֶל

Astrovault מחיר (AXV)

לא רשום

1 AXV ל USDמחיר חי:

$0.0037422
$0.0037422
-5.00%1D
USD
Astrovault (AXV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:32:44 (UTC+8)

Astrovault (AXV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0036749
$ 0.0036749
24 שעות נמוך
$ 0.00396642
$ 0.00396642
גבוה 24 שעות

$ 0.0036749
$ 0.0036749

$ 0.00396642
$ 0.00396642

$ 0.179582
$ 0.179582

$ 0.00354936
$ 0.00354936

-0.54%

-5.03%

-4.43%

-4.43%

Astrovault (AXV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037422. במהלך 24 השעות האחרונות, AXV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0036749 לבין שיא של $ 0.00396642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.179582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00354936.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXV השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astrovault (AXV) מידע שוק

$ 342.86K
$ 342.86K

--
--

$ 830.97K
$ 830.97K

91.62M
91.62M

222,053,814.224314
222,053,814.224314

שווי השוק הנוכחי של Astrovault הוא $ 342.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXV הוא 91.62M, עם היצע כולל של 222053814.224314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 830.97K.

Astrovault (AXV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Astrovaultל USDהיה $ -0.000198591907783674.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstrovault ל USDהיה . $ -0.0008364150.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstrovault ל USDהיה $ -0.0003678039.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Astrovaultל USDהיה $ -0.00441221000153208.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000198591907783674-5.03%
30 ימים$ -0.0008364150-22.35%
60 ימים$ -0.0003678039-9.82%
90 ימים$ -0.00441221000153208-54.10%

מה זהAstrovault (AXV)

DeFi, Sustainably.

Astrovault (AXV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Astrovaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Astrovault (AXV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Astrovault (AXV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Astrovault.

בדוק את Astrovault תחזית המחיר עכשיו‏!

AXV למטבעות מקומיים

Astrovault (AXV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Astrovault (AXV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AXV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Astrovault (AXV)

כמה שווה Astrovault (AXV) היום?
החי AXVהמחיר ב USD הוא 0.0037422 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AXV ל USD?
המחיר הנוכחי של AXV ל USD הוא $ 0.0037422. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Astrovault?
שווי השוק של AXV הוא $ 342.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AXV?
ההיצע במחזור של AXV הוא 91.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AXV?
‏‏AXV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.179582 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AXV?
AXV ‏‏רשם מחירATL של 0.00354936 USD.
מהו נפח המסחר של AXV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AXV הוא -- USD.
האם AXV יעלה השנה?
AXV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AXV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:32:44 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.