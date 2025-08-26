Astrovault (AXV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0036749 $ 0.0036749 $ 0.0036749 24 שעות נמוך $ 0.00396642 $ 0.00396642 $ 0.00396642 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0036749$ 0.0036749 $ 0.0036749 גבוה 24 שעות $ 0.00396642$ 0.00396642 $ 0.00396642 שיא כל הזמנים $ 0.179582$ 0.179582 $ 0.179582 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00354936$ 0.00354936 $ 0.00354936 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -4.43% שינוי מחיר (7D) -4.43%

Astrovault (AXV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037422. במהלך 24 השעות האחרונות, AXV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0036749 לבין שיא של $ 0.00396642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.179582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00354936.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXV השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astrovault (AXV) מידע שוק

שווי שוק $ 342.86K$ 342.86K $ 342.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 830.97K$ 830.97K $ 830.97K אספקת מחזור 91.62M 91.62M 91.62M אספקה כוללת 222,053,814.224314 222,053,814.224314 222,053,814.224314

שווי השוק הנוכחי של Astrovault הוא $ 342.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXV הוא 91.62M, עם היצע כולל של 222053814.224314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 830.97K.