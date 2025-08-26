AstroTools (ASTRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04681982 $ 0.04681982 $ 0.04681982 24 שעות נמוך $ 0.04795824 $ 0.04795824 $ 0.04795824 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04681982$ 0.04681982 $ 0.04681982 גבוה 24 שעות $ 0.04795824$ 0.04795824 $ 0.04795824 שיא כל הזמנים $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02687007$ 0.02687007 $ 0.02687007 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) +1.00% שינוי מחיר (7D) -3.31% שינוי מחיר (7D) -3.31%

AstroTools (ASTRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04764517. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04681982 לבין שיא של $ 0.04795824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02687007.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRO השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, +1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AstroTools (ASTRO) מידע שוק

שווי שוק $ 94.49K$ 94.49K $ 94.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 238.23K$ 238.23K $ 238.23K אספקת מחזור 1.98M 1.98M 1.98M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AstroTools הוא $ 94.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRO הוא 1.98M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 238.23K.