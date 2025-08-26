AstroSwap (ASTRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000106 $ 0.0000106 $ 0.0000106 24 שעות נמוך $ 0.00001063 $ 0.00001063 $ 0.00001063 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000106$ 0.0000106 $ 0.0000106 גבוה 24 שעות $ 0.00001063$ 0.00001063 $ 0.00001063 שיא כל הזמנים $ 0.522928$ 0.522928 $ 0.522928 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000925$ 0.00000925 $ 0.00000925 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) +0.07% שינוי מחיר (7D) -0.83% שינוי מחיר (7D) -0.83%

AstroSwap (ASTRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001061. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000106 לבין שיא של $ 0.00001063, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.522928, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRO השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AstroSwap (ASTRO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.15K$ 106.15K $ 106.15K אספקת מחזור 428.46M 428.46M 428.46M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AstroSwap הוא $ 4.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRO הוא 428.46M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.15K.