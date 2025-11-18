AstraZeneca xStock מחיר היום

מחיר AstraZeneca xStock (AZNX) בזמן אמת היום הוא $ 90.49, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZNX ל USD הוא $ 90.49 לכל AZNX.

AstraZeneca xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 232,124, עם היצע במחזור של 2.56K AZNX. ב‑24 השעות האחרונות, AZNX סחר בין $ 88.46 (נמוך) ל $ 91.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 289.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 71.27.

ביצועים לטווח קצר, AZNX נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +2.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AstraZeneca xStock (AZNX) מידע שוק

שווי שוק $ 232.12K$ 232.12K $ 232.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M אספקת מחזור 2.56K 2.56K 2.56K אספקה כוללת 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

