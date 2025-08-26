עוד על ASTRAFER

Astrafer סֵמֶל

Astrafer מחיר (ASTRAFER)

1 ASTRAFER ל USD מחיר חי:

$0.00751722
$0.00751722
-0.50%1D
USD
Astrafer (ASTRAFER) טבלת מחירים חיה
Astrafer (ASTRAFER) מידע על מחיר (USD)

24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Astrafer (ASTRAFER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00751722. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRAFER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00751649 לבין שיא של $ 0.00756261, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRAFERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0071123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRAFER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astrafer (ASTRAFER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Astrafer הוא $ 2.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRAFER הוא 323.40M, עם היצע כולל של 888077888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.68M.

Astrafer (ASTRAFER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Astraferל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstrafer ל USDהיה . $ -0.0012235876.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstrafer ל USDהיה $ -0.0016794221.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Astraferל USDהיה $ -0.001029862487137899.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.59%
30 ימים$ -0.0012235876-16.27%
60 ימים$ -0.0016794221-22.34%
90 ימים$ -0.001029862487137899-12.04%

מה זהAstrafer (ASTRAFER)

Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Astrafer (ASTRAFER) משאב

האתר הרשמי

Astraferתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Astrafer (ASTRAFER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Astrafer (ASTRAFER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Astrafer.

בדוק את Astrafer תחזית המחיר עכשיו‏!

ASTRAFER למטבעות מקומיים

Astrafer (ASTRAFER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Astrafer (ASTRAFER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASTRAFER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Astrafer (ASTRAFER)

כמה שווה Astrafer (ASTRAFER) היום?
החי ASTRAFERהמחיר ב USD הוא 0.00751722 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASTRAFER ל USD?
המחיר הנוכחי של ASTRAFER ל USD הוא $ 0.00751722. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Astrafer?
שווי השוק של ASTRAFER הוא $ 2.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASTRAFER?
ההיצע במחזור של ASTRAFER הוא 323.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASTRAFER?
‏‏ASTRAFER השיג מחיר שיא (ATH) של 4.88 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASTRAFER?
ASTRAFER ‏‏רשם מחירATL של 0.0071123 USD.
מהו נפח המסחר של ASTRAFER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASTRAFER הוא -- USD.
האם ASTRAFER יעלה השנה?
ASTRAFER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASTRAFER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.