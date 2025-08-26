Astrafer (ASTRAFER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00751649 גבוה 24 שעות $ 0.00756261 שיא כל הזמנים $ 4.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0071123 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.59% שינוי מחיר (7D) +5.67%

Astrafer (ASTRAFER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00751722. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRAFER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00751649 לבין שיא של $ 0.00756261, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRAFERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0071123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRAFER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astrafer (ASTRAFER) מידע שוק

שווי שוק $ 2.43M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.68M אספקת מחזור 323.40M אספקה כוללת 888,077,888.0

שווי השוק הנוכחי של Astrafer הוא $ 2.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRAFER הוא 323.40M, עם היצע כולל של 888077888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.68M.