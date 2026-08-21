AstraDex AI מחיר היום

מחיר AstraDex AI (ADEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01337249, עם שינוי של 1.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADEX ל USD הוא $ 0.01337249 לכל ADEX.

AstraDex AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 279,435, עם היצע במחזור של 20.90M ADEX. ב‑24 השעות האחרונות, ADEX סחר בין $ 0.01305322 (נמוך) ל $ 0.01354194 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.226396, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00739199.

ביצועים לטווח קצר, ADEX נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +18.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 200.62.

AstraDex AI (ADEX) מידע שוק

שווי שוק $ 279.44K$ 279.44K $ 279.44K נפח (24 שעות) $ 200.62$ 200.62 $ 200.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.77K$ 280.77K $ 280.77K אספקת מחזור 20.90M 20.90M 20.90M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AstraDex AI הוא $ 279.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 200.62. ההיצע במחזור של ADEX הוא 20.90M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.77K.