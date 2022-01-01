Astra DAO (ASTRADAO) טוקנומיקה
Astra DAO (ASTRADAO) מידע
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury.
What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants.
History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio
What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans.
What can your token be used for?
*Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
Astra DAO (ASTRADAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Astra DAO (ASTRADAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Astra DAO (ASTRADAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Astra DAO (ASTRADAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ASTRADAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ASTRADAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ASTRADAOטוקניומיקה, חקרו אתASTRADAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ASTRADAO חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ASTRADAO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASTRADAO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.