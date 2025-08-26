Astra DAO (ASTRADAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) +19.45% שינוי מחיר (7D) -42.24% שינוי מחיר (7D) -42.24%

Astra DAO (ASTRADAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRADAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRADAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRADAO השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, +19.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astra DAO (ASTRADAO) מידע שוק

שווי שוק $ 204.04K$ 204.04K $ 204.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 204.04K$ 204.04K $ 204.04K אספקת מחזור 94.00T 94.00T 94.00T אספקה כוללת 94,000,000,000,000.0 94,000,000,000,000.0 94,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Astra DAO הוא $ 204.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRADAO הוא 94.00T, עם היצע כולל של 94000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.04K.