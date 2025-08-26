Astra DAO מחיר (ASTRADAO)
Astra DAO (ASTRADAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRADAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRADAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRADAO השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, +19.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Astra DAO הוא $ 204.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRADAO הוא 94.00T, עם היצע כולל של 94000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.04K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Astra DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstra DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstra DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Astra DAOל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+19.45%
|30 ימים
|$ 0
|+230.16%
|60 ימים
|$ 0
|+312.92%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
