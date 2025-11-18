Aston Martin Cognizant Fan Token מחיר היום

מחיר Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) בזמן אמת היום הוא $ 0.115981, עם שינוי של 5.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AM ל USD הוא $ 0.115981 לכל AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 321,763, עם היצע במחזור של 2.77M AM. ב‑24 השעות האחרונות, AM סחר בין $ 0.112655 (נמוך) ל $ 0.124422 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 12.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00017613.

ביצועים לטווח קצר, AM נע ב +0.81% בשעה האחרונה ו -11.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) מידע שוק

שווי שוק $ 321.76K$ 321.76K $ 321.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 2.77M 2.77M 2.77M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aston Martin Cognizant Fan Token הוא $ 321.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AM הוא 2.77M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.