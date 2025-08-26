Astheria (HERIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0079854$ 0.0079854 $ 0.0079854 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -7.76% שינוי מחיר (7D) +6.59% שינוי מחיר (7D) +6.59%

Astheria (HERIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HERIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0079854, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERIA השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astheria (HERIA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K אספקת מחזור 992.00M 992.00M 992.00M אספקה כוללת 991,995,884.363364 991,995,884.363364 991,995,884.363364

שווי השוק הנוכחי של Astheria הוא $ 21.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERIA הוא 992.00M, עם היצע כולל של 991995884.363364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.14K.