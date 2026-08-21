Assisterr AI מחיר היום

מחיר Assisterr AI (ASRR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00155382, עם שינוי של 11.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASRR ל USD הוא $ 0.00155382 לכל ASRR.

Assisterr AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 155,286, עם היצע במחזור של 100.00M ASRR. ב‑24 השעות האחרונות, ASRR סחר בין $ 0.00142814 (נמוך) ל $ 0.00156563 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.500858, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00111547.

ביצועים לטווח קצר, ASRR נע ב +2.75% בשעה האחרונה ו +38.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 204.10.

Assisterr AI (ASRR) מידע שוק

שווי שוק $ 155.29K$ 155.29K $ 155.29K נפח (24 שעות) $ 204.10$ 204.10 $ 204.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.29K$ 155.29K $ 155.29K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,998,142.59247884 99,998,142.59247884 99,998,142.59247884

שווי השוק הנוכחי של Assisterr AI הוא $ 155.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.10. ההיצע במחזור של ASRR הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99998142.59247884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.29K.