AskNoel (NOEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0030829$ 0.0030829 $ 0.0030829 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

AskNoel (NOEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0030829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOEL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AskNoel (NOEL) מידע שוק

שווי שוק $ 289.26K$ 289.26K $ 289.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 879.33K$ 879.33K $ 879.33K אספקת מחזור 294.12M 294.12M 294.12M אספקה כוללת 894,123,332.5941359 894,123,332.5941359 894,123,332.5941359

שווי השוק הנוכחי של AskNoel הוא $ 289.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOEL הוא 294.12M, עם היצע כולל של 894123332.5941359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 879.33K.