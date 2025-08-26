AskJimmy (ASKJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00104178 $ 0.00104178 $ 0.00104178 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00104178$ 0.00104178 $ 0.00104178 שיא כל הזמנים $ 0.02828179$ 0.02828179 $ 0.02828179 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -14.09% שינוי מחיר (7D) -17.24% שינוי מחיר (7D) -17.24%

AskJimmy (ASKJ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASKJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00104178, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASKJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02828179, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASKJ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -14.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AskJimmy (ASKJ) מידע שוק

שווי שוק $ 379.91K$ 379.91K $ 379.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 870.10K$ 870.10K $ 870.10K אספקת מחזור 436.62M 436.62M 436.62M אספקה כוללת 999,994,060.1344147 999,994,060.1344147 999,994,060.1344147

שווי השוק הנוכחי של AskJimmy הוא $ 379.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASKJ הוא 436.62M, עם היצע כולל של 999994060.1344147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 870.10K.