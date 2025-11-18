ask the Sandwich by Virtuals מחיר היום

מחיר ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002401, עם שינוי של 4.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SANWCH ל USD הוא $ 0.00002401 לכל SANWCH.

ask the Sandwich by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,012, עם היצע במחזור של 999.44M SANWCH. ב‑24 השעות האחרונות, SANWCH סחר בין $ 0.00002361 (נמוך) ל $ 0.00002559 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007472, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001659.

ביצועים לטווח קצר, SANWCH נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו -22.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) מידע שוק

שווי שוק $ 24.01K$ 24.01K $ 24.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.01K$ 24.01K $ 24.01K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

שווי השוק הנוכחי של ask the Sandwich by Virtuals הוא $ 24.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANWCH הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999436564.553854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.01K.