ASIX (ASIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0076453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASIX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ASIX הוא $ 6.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASIX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.68K.
במהלך היום, השינוי במחיר של ASIXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASIX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASIX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ASIXל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+3.23%
|60 ימים
|$ 0
|+15.72%
|90 ימים
|$ 0
|--
Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents. At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy. Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability. 🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring: - Real-Time Market Analysis - Sentiment Processing - Neural Network Training • Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities: - AI-Driven Trade Execution - Quantitative Risk Management - Neural Market Adaptation • Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols: - Strategy Matrix - Adaptation Protocol - Neural Scaling
