ASIAN MOTHER (IRENE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0015158$ 0.0015158 $ 0.0015158 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -9.84% שינוי מחיר (7D) -2.44% שינוי מחיר (7D) -2.44%

ASIAN MOTHER (IRENE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IRENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0015158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRENE השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASIAN MOTHER (IRENE) מידע שוק

שווי שוק $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K אספקת מחזור 998.88M 998.88M 998.88M אספקה כוללת 998,883,731.402375 998,883,731.402375 998,883,731.402375

שווי השוק הנוכחי של ASIAN MOTHER הוא $ 21.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRENE הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998883731.402375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.84K.