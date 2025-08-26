עוד על IRENE

ASIAN MOTHER סֵמֶל

ASIAN MOTHER מחיר (IRENE)

לא רשום

1 IRENE ל USDמחיר חי:

--
----
-9.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ASIAN MOTHER (IRENE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:46:11 (UTC+8)

ASIAN MOTHER (IRENE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015158
$ 0.0015158$ 0.0015158

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-9.84%

-2.44%

-2.44%

ASIAN MOTHER (IRENE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IRENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0015158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRENE השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASIAN MOTHER (IRENE) מידע שוק

$ 21.84K
$ 21.84K$ 21.84K

--
----

$ 21.84K
$ 21.84K$ 21.84K

998.88M
998.88M 998.88M

998,883,731.402375
998,883,731.402375 998,883,731.402375

שווי השוק הנוכחי של ASIAN MOTHER הוא $ 21.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRENE הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998883731.402375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.84K.

ASIAN MOTHER (IRENE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ASIAN MOTHERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASIAN MOTHER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASIAN MOTHER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ASIAN MOTHERל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.84%
30 ימים$ 0-0.69%
60 ימים$ 0+30.07%
90 ימים$ 0--

מה זהASIAN MOTHER (IRENE)

Culture coin for our humble, beautiful, Asian Mother

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ASIAN MOTHER (IRENE) משאב

האתר הרשמי

ASIAN MOTHERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ASIAN MOTHER (IRENE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ASIAN MOTHER (IRENE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ASIAN MOTHER.

בדוק את ASIAN MOTHER תחזית המחיר עכשיו‏!

IRENE למטבעות מקומיים

ASIAN MOTHER (IRENE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ASIAN MOTHER (IRENE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IRENE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ASIAN MOTHER (IRENE)

כמה שווה ASIAN MOTHER (IRENE) היום?
החי IRENEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IRENE ל USD?
המחיר הנוכחי של IRENE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ASIAN MOTHER?
שווי השוק של IRENE הוא $ 21.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IRENE?
ההיצע במחזור של IRENE הוא 998.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IRENE?
‏‏IRENE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0015158 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IRENE?
IRENE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IRENE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IRENE הוא -- USD.
האם IRENE יעלה השנה?
IRENE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IRENE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:46:11 (UTC+8)

ASIAN MOTHER (IRENE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.