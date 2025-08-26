עוד על ASIA

Asia Coin סֵמֶל

Asia Coin מחיר (ASIA)

לא רשום

1 ASIA ל USDמחיר חי:

$0.04731967
$0.04731967$0.04731967
-0.40%1D
USD
Asia Coin (ASIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:07:51 (UTC+8)

Asia Coin (ASIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04719173
24 שעות נמוך
$ 0.04776828
גבוה 24 שעות

$ 0.04719173
$ 0.04776828
$ 1.32
$ 0.03091888
+0.06%

-0.48%

-1.06%

-1.06%

Asia Coin (ASIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04728967. במהלך 24 השעות האחרונות, ASIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04719173 לבין שיא של $ 0.04776828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03091888.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASIA השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Asia Coin (ASIA) מידע שוק

$ 2.37M
--
$ 4.73M
50.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Asia Coin הוא $ 2.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASIA הוא 50.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.73M.

Asia Coin (ASIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Asia Coinל USDהיה $ -0.00023076583793288.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAsia Coin ל USDהיה . $ -0.0026996301.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAsia Coin ל USDהיה $ -0.0053311678.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Asia Coinל USDהיה $ -0.00252337097851315.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00023076583793288-0.48%
30 ימים$ -0.0026996301-5.70%
60 ימים$ -0.0053311678-11.27%
90 ימים$ -0.00252337097851315-5.06%

מה זהAsia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Asia Coin (ASIA) משאב

האתר הרשמי

Asia Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Asia Coin (ASIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Asia Coin (ASIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Asia Coin.

בדוק את Asia Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ASIA למטבעות מקומיים

Asia Coin (ASIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Asia Coin (ASIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Asia Coin (ASIA)

כמה שווה Asia Coin (ASIA) היום?
החי ASIAהמחיר ב USD הוא 0.04728967 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASIA ל USD?
המחיר הנוכחי של ASIA ל USD הוא $ 0.04728967. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Asia Coin?
שווי השוק של ASIA הוא $ 2.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASIA?
ההיצע במחזור של ASIA הוא 50.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASIA?
‏‏ASIA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.32 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASIA?
ASIA ‏‏רשם מחירATL של 0.03091888 USD.
מהו נפח המסחר של ASIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASIA הוא -- USD.
האם ASIA יעלה השנה?
ASIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:07:51 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.