Asia Coin (ASIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04719173 גבוה 24 שעות $ 0.04776828 שיא כל הזמנים $ 1.32 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03091888 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -1.06%

Asia Coin (ASIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04728967. במהלך 24 השעות האחרונות, ASIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04719173 לבין שיא של $ 0.04776828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03091888.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASIA השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Asia Coin (ASIA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.37M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.73M אספקת מחזור 50.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Asia Coin הוא $ 2.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASIA הוא 50.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.73M.