AS Roma Fan Token (ASR) מידע על מחיר (USD)

AS Roma Fan Token (ASR) המחיר בזמן אמת של הוא $2.75. במהלך 24 השעות האחרונות, ASR נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.76 לבין שיא של $ 2.97, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 26.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.965551.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASR השתנה ב -1.65% במהלך השעה האחרונה, -7.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AS Roma Fan Token (ASR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AS Roma Fan Token הוא $ 21.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASR הוא 7.79M, עם היצע כולל של 9995000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.55M.